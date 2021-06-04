Выглядит сексуально: Тина Кароль продемонстрировала образ в платье с пикантным декольте

Певица в эффектном аутфите снялась в новой фотосессии.

Тина Кароль продемонстрировала в Instagram новый эффектный образ. Перед камерой артистка предстала в черном трикотажном платье. Оно состояло из лифа с пикантным декольте, который соединялся с юбкой миди. На талии были соблазнительные вырезы.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Наряд Кароль сочетала с черными босоножками на шпильке и красным педикюром. Волосы ее были уложены в прическу с легкими локонами, а на лице был нежный макияж. Шею украшало серебряное колье с подвеской-розой.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

В этом образе Тина выглядела очень сексуально.

Напомним, Кароль провела экскурсию по своему загородному дому и призналась, с кем она сейчас живет.

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Эффектные образы Тины Кароль (12 фото)

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