Выглядит сексуально: участница "Холостяка-11" в кружевном белье продемонстрировала стройную фигуру

Розали Номбре показала пикантные снимки из фотосессии.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Розали Номбре – снялась в горячей фотосессии. Девушка позировала в сексуальном белье, которое идеально сидело на ее стройной фигуре.

Розали Номбре/Instagram

Розали Номбре/Instagram

Розали примеряла черные и белые кружевные комплекты с поясом для чулков.

Розали Номбре/Instagram

Розали Номбре/Instagram

Номбре без комплексов изображала перед фотокамерой соблазнительные позы, демонстрируя во всей красе свое сексуальное тело.

Розали Номбре/Instagram

Розали Номбре/Instagram

Она даже не постеснялась показать растяжки на бедрах, как это часто делают западные знаменитости - Тина Кунаки, Эшли Грэм, Кортни Кардашьян и другие.

Розали Номбре/Instagram

Ранее Розали разделась перед камерой и залезла в ванну.

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