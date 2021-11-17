Выглядит сексуально: участница "Холостяка-11" в кружевном белье продемонстрировала стройную фигуру

Розали Номбре показала пикантные снимки из фотосессии.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Розали Номбре – снялась в горячей фотосессии. Девушка позировала в сексуальном белье, которое идеально сидело на ее стройной фигуре.
Розали примеряла черные и белые кружевные комплекты с поясом для чулков.
Номбре без комплексов изображала перед фотокамерой соблазнительные позы, демонстрируя во всей красе свое сексуальное тело.
Она даже не постеснялась показать растяжки на бедрах, как это часто делают западные знаменитости - Тина Кунаки, Эшли Грэм, Кортни Кардашьян и другие.
Ранее Розали разделась перед камерой и залезла в ванну.
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