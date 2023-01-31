Выглядит сногсшибательно: Памела Андерсон в роскошном красном платье на премьере своего фильма

55-летняя звезда Playboy и "Спасателей Малибу" пришла на мероприятие в компании сыновей.

Голливудская суперзвезда Памела Андерсон вышла в свет, чтобы презентовать публике свой новый документальный фильм "Памела, история любви", который сняла компания Netflix.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

В этом фильме знаменитая блондинка решила показать свою версию событий, который касаются ее личной жизни, карьеры и скандального секс-видео, которое украли с ее дома. Выход фильма стал ответом актрисы на мини-сериал Hulu "Пэм и Томми".

На мероприятии 55-летняя Памела появилась в сногсшибательном образе - красном приталенном платье на бретельках от Naeem Khan, которое было полностью усыпано мелкими стразами.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Этот гламурный образ она дополнила украшениями от Cicada и Delfina Delettrez, красными босоножками и высокой прической.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Поддержать Андерсон пришли ее сыновья Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли, а также режиссер фильма Райан Уайт.

Памела Андерсон, Брэндон Томас Ли и Райан Уайт / Фото: Associated Press

Памела Андерсон, Брэндон Томас и Дилан Джаггер Ли / Фото: Associated Press

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