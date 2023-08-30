Выглядит соблазнительно: актриса в платье с глубоким декольте приехала на Венецианский кинофестиваль

На юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль прибыла итальянская актриса Элиза Васари.

На пирсе гостиницы Excelsior красавица предстала в эффектном образе. Она была одета в белое платье макси с черными полосками и американской проемом от бренда Giorgio Armani. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную и соблазнительную фигуру.

Элиза Васары / Фото: Getty Images

Главным акцентом в аутфите Элизы было глубокое сексуальное декольте.

Васари обула босоножки со стразами, собрала волосы в пучок, выпустив пряди спереди, сделала красивый вечерний макияж и украсила уши серьгами с камнями.

Напомним, на кинофестивале наше внимание привлекла итальянская певица Малика Аян. Она появилась там в наряде, украшенном деталями, имитирующими торчащие соски.

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