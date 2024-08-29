Выглядит соблазнительно: Арабелла Чи поделилась снимком в стильном бикини

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram свое новое фото.

Девушка позировала на фоне розовой стены в стильном белом бикини из рельефной ткани и с золотой фурнитурой. Чи похвасталась стройной и красивой фигурой.

Арабелла Чи

Ее волосы были распущены и закинуты на одну сторону, а на лице было минимум косметики. Уши Арабелла украсила золотыми серьгами-кольцами, а запястье – золотым браслетом.

Напомним, ранее Арабелла Чи примеряла леопардовый купальник и откровенное платье в "хищный" принт.

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