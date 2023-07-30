Выглядит соблазнительно: британская модель в лимонном бикини похвасталась сексуальными формами

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон порадовала фолловеров новым пикантным видео, которое опубликовала в Instagram.

На нем красавица предстала в бикини лимонного цвета на завязках, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре. Меган похвасталась сексуальными формами: пышным бюстом, тонкой талией и упругими соблазнительными ягодицами. Она выглядит просто великолепно.

Свой лук Хенсон дополнила красивой прической с локонами и макияжем с розовой помадой. Меган очень похожа на куклу Барби.

Напомним, в прошлый раз Меган Бартон Хенсон показала фигуру в миниатюрном белом бикини в рубчик с синей каймой и золотой фурнитурой с жемчугом.

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