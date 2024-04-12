Выглядит соблазнительно: британская модель в мультяшном бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Джессика Гейл поделилась с фолловерами горячими фотографиями с отдыха.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – выложила в Instagram несколько пикантных фото с отдыха.

Блондинка принимала солнечные ванны у бассейна. На ней было розовое бикини с мультяшным принтом. Лежа на шезлонге, Джесс похвасталась упругими и сексуальными ягодицами.

Джессика Гейл

Затем модель позировала у стены летнего душа. Красавица продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительное декольте.

Джессика Гейл

У нее были распущены волосы, легкий макияж с наращенными длинными ресницами и молочный маникюр.

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл показала снимки в стильном белом бикини с плиссированием, плавки которого были украшены металлической фурнитурой и жемчугом.

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