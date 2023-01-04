Выглядит соблазнительно: британская телезвезда изумрудным кэтсьютом подчеркнула сексуальные формы

Хлоя Ферри показала лук, в котором она сходила в ресторан.
Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая — Хлоя Ферри — опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в ресторане.
Для выхода в свет знаменитость выбрала эффектный наряд. Она одела изумрудный кэтсьют с брюками клеш, вырезом на спине и пикантным декольте.
Наряд Ферри скомбинировали с бежевыми босоножками на каблуке.
Образ она дополнила идеально ровной укладкой и насыщенным макияжем с пышными ресницами. Красный маникюр и педикюр завершили яркий лук телеведущей.
Напомним, в прошлый раз Ферри в бикини с сердечками похвасталась сексуальной фигурой.
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