Выглядит соблазнительно: британская телезвезда изумрудным кэтсьютом подчеркнула сексуальные формы

Хлоя Ферри показала лук, в котором она сходила в ресторан.

Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая — Хлоя Ферри — опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в ресторане.

Для выхода в свет знаменитость выбрала эффектный наряд. Она одела изумрудный кэтсьют с брюками клеш, вырезом на спине и пикантным декольте.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Наряд Ферри скомбинировали с бежевыми босоножками на каблуке.

Образ она дополнила идеально ровной укладкой и насыщенным макияжем с пышными ресницами. Красный маникюр и педикюр завершили яркий лук телеведущей.

Напомним, в прошлый раз Ферри в бикини с сердечками похвасталась сексуальной фигурой.

Читайте также: