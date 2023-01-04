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Выглядит соблазнительно: британская телезвезда изумрудным кэтсьютом подчеркнула сексуальные формы

Выглядит соблазнительно: британская телезвезда изумрудным кэтсьютом подчеркнула сексуальные формы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
656
Время на прочтение
1 мин
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Выглядит соблазнительно: британская телезвезда изумрудным кэтсьютом подчеркнула сексуальные формы

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри показала лук, в котором она сходила в ресторан.

Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая — Хлоя Ферри — опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в ресторане.

Для выхода в свет знаменитость выбрала эффектный наряд. Она одела изумрудный кэтсьют с брюками клеш, вырезом на спине и пикантным декольте.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Наряд Ферри скомбинировали с бежевыми босоножками на каблуке.

Образ она дополнила идеально ровной укладкой и насыщенным макияжем с пышными ресницами. Красный маникюр и педикюр завершили яркий лук телеведущей.

Напомним, в прошлый раз Ферри в бикини с сердечками похвасталась сексуальной фигурой.

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Дата публикации
Просмотры
656
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