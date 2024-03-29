Выглядит соблазнительно: британская телезвезда в шоколадном белье похвасталась сексуальными формами

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые горячие фотографии.

На них красавица предстала у зеркала в соблазнительном кружевном белье шоколадного оттенка. Она похвасталась стройной и сексуальной фигурой, пышным декольте и упругими ягодицами.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри распустила волосы, сделала легкий макияж с нарощенными длинными ресницами, шею украсила камешком-подвеской на цепочке и имела пирсинг в пупке.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри в латексном мини-платье продемонстрировала соблазнительный бюст.

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