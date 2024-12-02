Выглядит соблазнительно: экс-"ангел" Victoria's Secret в откровенном платье пришла на вечеринку

Британская модель и экс-ангел Victoria's Secret – Леоми Андерсон – посетила вечеринку от британского Vogue Forces for Change 2024 в Лондоне.

Девушка выбрала для своего появления откровенный образ. На ней было черное обтягивающее платье с обнаженной спиной, вырезами на бедрах, бюсте и животе. В этом наряде Леоми выглядела очень соблазнительно.

Леоми Андерсон / Фото: Getty Images

Аутфит Андерсон дополнила черными остроносыми туфлями. Она сделала элегантную прическу с челкой, которую накрутила, макияж с розовыми румянами и белый маникюр. В ушах у нее были серебряные серьги, а на руке – бриллиантовый браслет.

Напомним, Леоми Андерсон на ежегодный гала-вечер amfAR одела экстравагантный наряд от бренда Eman Alajlan, состоявшего из черного бархатного платья с короткой пышной юбкой и белой юбки.

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