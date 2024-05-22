Выглядит соблазнительно: инфлюенсер появилась на Каннском кинофестивале в прозрачном платье

На красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась инфлюенсер Мериам Золгадр.

Красавица для своего появления выбрала откровенный аутфит, в котором выглядела соблазнительно. На ней было черное прозрачное платье со шлейфом, обильно расшитое на пикантных местах черным бисером и камнями и красными бусинами.

Мериам Золгадр / Фото: Getty Images

Золгард собрала волосы в высокий пучок, макияж смоки-айс, белый маникюр и украсила уши элегантными серьгами с бриллиантами.

Напомним, Белла Хадид вышла на красную дорожку в Каннах в коричнево-бежевом платье от бренда Saint Laurent, которое имело драпировку на туловище, прозрачную юбку и прозрачный верх, и без бюстгальтера.

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