Выглядит соблазнительно: инфлюенсер появилась на Каннском кинофестивале в прозрачном платье

Мэриам Золгадр в смелом наряде предстала на Лазурном побережье.
На красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась инфлюенсер Мериам Золгадр.
Красавица для своего появления выбрала откровенный аутфит, в котором выглядела соблазнительно. На ней было черное прозрачное платье со шлейфом, обильно расшитое на пикантных местах черным бисером и камнями и красными бусинами.
Золгард собрала волосы в высокий пучок, макияж смоки-айс, белый маникюр и украсила уши элегантными серьгами с бриллиантами.
Напомним, Белла Хадид вышла на красную дорожку в Каннах в коричнево-бежевом платье от бренда Saint Laurent, которое имело драпировку на туловище, прозрачную юбку и прозрачный верх, и без бюстгальтера.
Читайте также:
- В кружевном платье с рукавами в пол: красивая Барбара Палвин на Лазурном побережье
- В платье с обнаженной спиной и без бюстгальтера: Рози Хантингтон-Уайтли в изысканном образе предстала на кинофестивале
- В элегантном платье и с нитью жемчуга: Кейт Бланшетт в эффектном образе сияла на Лазурном побережье