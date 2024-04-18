Выглядит соблазнительно: Ким Кардашьян в питоновых купальниках сексуально позировала в фотосете

Ким Кардашьян выпустила новую горячую коллекцию своего бренда Skims, навеянную стилем 2000-х годов. В нее вошли стильные купальники, бикини, топы, обтягивающие платья и мини-юбки. Вещи представлены в питоновом принте, красном и черном цветах.

Кардашьян сама снялась в рекламной кампании линейки и показала самые лучшие фотографии в Instagram.

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Звезда реалити позировала в соблазнительных пляжных луках перед объективом фотокамеры Ника Найта.

На первом снимке Ким предстала в питоновом бикини и топе на завязках с таким же принтом. Она похвасталась своим сексуальным бюстом.

Красавица подчеркнула пышное декольте также красными купальными лифами и топами.

Кардашьян продемонстрировала сексуальные формы также в обтягивающем платье с питоновым принтом и сплошных купальниках.

Напомним, ранее Ким Кардашьян поделилась снимками из отпуска на островах в Карибском море.

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