Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Выглядит соблазнительно: модель в стильных купальниках похвасталась стройной фигурой.

Выглядит соблазнительно: модель в стильных купальниках похвасталась стройной фигурой.

Выглядит соблазнительно: модель в стильных купальниках похвасталась стройной фигурой.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи примеряла новые сексуальные бикини.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram пикантное видео, на котором она продемонстрировала пляжные обновки.

Красавица похвасталась стройной фигурой в четырех стильных купальниках: в белом с бежевой шнуровкой, черном с белой каймой и золотой фурнитурой, разноцветном с акцентным оранжевым и бледно-желтом.

Чи распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и черными стрелками и завершила лук золотыми украшениями.

Напомним, ранее Арабелла Чи показала, как она выглядит в малиновом купальнике.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация