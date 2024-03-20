Выглядит соблазнительно: модель в стильных купальниках похвасталась стройной фигурой.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram пикантное видео, на котором она продемонстрировала пляжные обновки.

Красавица похвасталась стройной фигурой в четырех стильных купальниках: в белом с бежевой шнуровкой, черном с белой каймой и золотой фурнитурой, разноцветном с акцентным оранжевым и бледно-желтом.

Чи распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и черными стрелками и завершила лук золотыми украшениями.

Напомним, ранее Арабелла Чи показала, как она выглядит в малиновом купальнике.

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