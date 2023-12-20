Выглядит соблазнительно: победительница "Холостяка-12" продемонстрировала лук в прозрачном корсете

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" – Екатерина Лозовицкая – показала фолловерам в Instagram свой новый соблазнительный лук.

Девушка скомбинировала бордовый прозрачный кружевной корсет с черными широкими брюками с выточками. Корсет прекрасно подчеркнул тонкую талию Кати и акцентировал внимание на изящных ключицах.

Екатерина Лозовицкая

Модель сделала укладку с локонами, нежный макияж, уши украсила лаконичными серьгами, а руки – часами и кольцом.

Екатерина Лозовицкая

Екатерина Лозовицкая

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике.

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