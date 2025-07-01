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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1824
Время на прочтение
1 мин

Выглядит соблазнительно: Тина Кароль примерила пудровое платье в бельевом стиле

Что бы артистка ни одела, она во всем выглядит роскошно.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тина Кароль

Тина Кароль / © Тина Кароль

Тина Кароль опубликовала в Instagram Stories селфи, на котором она предстала в новом соблазнительном аутфите.

Артистка примерила пудровое мини-платье в бельевом стиле на узких бретельках. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Тина Король / © Тина Кароль

Тина Король / © Тина Кароль

Кароль дополнила свой лук черными босоножками, любимой прической «Мальвинка», которую называет «Мальтинкой», и нежным макияжем.

Напомним, Тина Кароль похвасталась гламурным аутфитом в обтягивающем платье макси, расшитом серебряными блестками, от украинского бренда.

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Дата публикации
Количество просмотров
1824
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