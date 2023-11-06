Выглядит спортивно: Джоди Тернер-Смит в блестящем кроп-топе похвасталась кубиками пресса

Джоди Тернер-Смит посетила гала-концерт LACMA Art+Film 2023 в Музее искусств Лос-Анджелеса.

Там актриса предстала в блестящем кроп-топе с камнями от Gucci, в котором она похвасталась стальным прессом с заметными кубиками.

Верх Джоди скомбинировала с длинной черной юбкой с высоким разрезом, через который она продемонстрировала стройные ноги. Обула она черные босоножки и дополнила лук сумочкой цвета металлик.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

Волосы Тернер-Смит заплели в африканские длинные косички, которые были аж ниже колен. В макияже звезда сделала акцент на глазах, украсила уши элегантными серьгами с бриллиантами, а руки – браслетами и кольцами. Длинный перламутровый маникюр и педикюр завершили аутфит Джоди.

Напомним, гала-вечер посетила также Люпита Нионго, которая появилась в прозрачном бордовом платье.

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