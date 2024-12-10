Выглядит старше: 12-летняя дочь Бейонсе шокировала публику своим взрослым видом в золотом платье

Девочка выглядела гламурно и к ней было приковано очень много внимания, хотя в фильме она озвучила не главную роль.
Старшей дочери Бейонсе всего 12 лет, но она как настоящая Nepo Baby, уже успела сняться в нескольких клипах матери, получить Grammy Awards, выступить на ее концертах, а теперь даже озвучила персонаж в анимационном фильме "Муфаса: Король Лев".
По случаю премьеры фильма, которая состоялась в Калифорнии, Блу Айви Картер вышла на красную дорожку. На девочке было длинное золотое платье с пышной бальной юбкой и шлейфом. Бретелек у наряда не было, а лиф и декольте украшали складки ткани.
Образ девочки дополняли яркий макияж и прическа - ее волосы были заплетены в афрокосички.
Мать Блу Айви тоже появилась на мероприятии в золотом наряде - длинном вечернем платье от Balmain с декольте.
Блу Айви озвучила в фильме "Муфаса: Король Лев" одного из персонажей - львенка Киару, которая является дочерью Симбы и Налы, а также внучкой Муфасы и Сараби и принцессой Земель Прайда.
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