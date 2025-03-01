Выглядит старше: Милли Бобби Браун выбрала неудачный образ, который еще и копировал лук Гвинет Пэлтроу

21-летняя Милли Бобби Браун посетила очередную премьеру нового фильма "Электрический штат", в котором сыграла главную роль с Крисом Праттом - зятем Арнольда Шварценеггера. Мероприятия состоялось в Мадриде, а девушка выбрала для появления на публике довольно неудачный образ.

Дело в том, что надела Милли платье с голым эффектом, которое было выполнено в нежно-голубом цвете и украшено вышивкой замысловатыми узорами бисером и пайетками. Платье является винтажным и было создано брендом Giorgio Armani для коллекции 1998 года. Милли дополнила его темно-синей накидкой, а также прической голливудская волна и массивными серьгами с камнями, однако этот образ дивы делал молодою девушку значительно стерше, чем она есть на самом деле.

Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

А вот носила такое платье не только эта актриса, а и звезда Гвинет Пэлтроу. В 1998 году она впервые появилась в таком же наряде на премьере фильма Влюбленный шекспир в Нью-Йорке. За роль в этом фильме она получила "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".

Гвинет Пэлтроу / Фото: Getty Images

Кстати, во время съемок фильма "Электрический штат" Милли Бобби Браун неоднократно фотографировали папарацци. На фото молодая актриса была в футболке, шортах и с очень объемной прической на пляже. В руке Милли Бобби держала шоколадное мороженое. Также на девушке были розовые шлепанцы, заколки в волосах и розовый маникюр.

Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

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