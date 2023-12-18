"Выглядит старше": поклонникам не понравился новый образ Николь Шерзингер

45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – стала часто экспериментировать со внешностью – то меняет прическу, то макияж, то предстает в необычных нарядах. Так, звезда продемонстрировала новый образ для съемок в шоу The Masked Singer.

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Николь позировала в длинном белом платье, декольте которого было расшито крупным хрустальным бисером. Свой образ она дополнила серебристыми босоножками на очень высоких каблуках, крупными серьгами и макияжем с лиловыми тенями. Особое внимание заслуживает прическа звезды – она подстригла волосы еще короче, ну или надела такой парик.

Поклонникам Шерзингер образ не понравился, они написали ей в комментариях, что так она выглядит старше, а кто-то даже отметил, что она стала похожа на Крис Дженнер.

Напомним, ранее Николь Шерзингер раскрыла секрет свой отличной физической формы. Она показала свою тренировку, которая включает кардио и элементы бокса.

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