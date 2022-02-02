Выглядит стильно: бывшая жена Тома Круза прогулялась по Нью-Йорку

Звезда попала под прицел фотографов.

Том Круз и Кэти Холмс были в отношениях с 2005 по 2012 год, и за это время у них в браке родилась дочь Сури. Сейчас пара не общается, но Кэти продолжает вызывать интерес публики, и поэтому ее часто фотографируют папарацци на улице.

Чаще всего Холмс одевается просто и удобно, иногда в ее образе присутствуют люксовые сумки и обувь. На днях звезду в очередной раз подловили папарацци на улице в Нью-Йорке. Кэти была одета в длинное молочное пальто, ботинки, спортивные штаны и свитер. На голове у нее была шапка, а на лице - солнцезащитные очки и маска. Видимо, актриса ходила на шопинг, ведь в руке несла пакет с покупками.

Кэти Холмс / Getty Images

В кино актриса не появлялась с 2020 года, однако сейчас активно работает за кадром как продюсер, сценарист и даже режиссер. Сейчас она также работает над фильмом "Редкие предметы", где сыграет главную роль. Фильм расскажет историю молодой женщины с травмирующим прошлым, которая пытается восстановить свою жизнь, когда начинает работать в антикварном магазине.

Читайте также: