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Выглядит стильно: Кейт Хадсон попала под прицел папарацци в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1081
Время на прочтение
1 мин
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Выглядит стильно: Кейт Хадсон попала под прицел папарацци в Лондоне

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Образ звезды получился очень осенним и лаконичным.

Актриса Кейт Хадсон попала под прицел папарацци в Лондоне после интервью на шоу Zoe Ball Breakfast Show, где рассказывала о своем новом детективном фильме "Достать ножи: Стеклянная луковица", который стал продолжением довольно успешной картины 2019 года "Достать ножи".

На актрисе был лук в терракотовом оттенке - вязаный свитер и длинная юбка.

Образ Кейт дополнила черной дубленкой с белым мехом и коричневыми сапогами на шпильках. Также она сделала лаконичный макияж, а волосы распустила.

Кейт Хадсон / © Getty Images
Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Такие образы для звезды не новинка, ранее мы выдели ее в похожем, но зеленого оттенка.

Кейт Хадсон / © Getty Images
Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1081
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