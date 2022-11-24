Выглядит стильно: Кейт Хадсон попала под прицел папарацци в Лондоне

Актриса Кейт Хадсон попала под прицел папарацци в Лондоне после интервью на шоу Zoe Ball Breakfast Show, где рассказывала о своем новом детективном фильме "Достать ножи: Стеклянная луковица", который стал продолжением довольно успешной картины 2019 года "Достать ножи".

На актрисе был лук в терракотовом оттенке - вязаный свитер и длинная юбка.

Образ Кейт дополнила черной дубленкой с белым мехом и коричневыми сапогами на шпильках. Также она сделала лаконичный макияж, а волосы распустила.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Такие образы для звезды не новинка, ранее мы выдели ее в похожем, но зеленого оттенка.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

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