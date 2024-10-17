Выглядит стильно: Ники Хилтон платьем от Burberry подчеркнула стройные ноги

Светская львица не могла пропустить модное событие в Нью-Йорке.

Ники Хилтон посетила открытие флагманского магазина бренда Burberry в Нью-Йорке.

Знаменитость одела на мероприятие короткое платье с фирменным принтом бренда – тартан, у которого были пуговицы и такой же тканевый пояс. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

На плечи Хилтон накинула классический бежевый тренч и обула черные высокие сапоги на стойких каблуках. В руке Ники держала сумочку с фирменным принтом.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Волосы она собрала в хвост, сделала макияж смоки-айс, уши украсила красивыми серьгами, а пальцы – кольцами.

Напомним, Ники Хилтон посетила вечеринку в честь 40-летия Fashion Group International Night of Stars в Нью-Йорке. На красную дорожку она вышла в длинном приталенном бархатном платье.

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