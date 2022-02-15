Выглядит странно: американская рэперша в трусах и с розой приехала на фэшн-показ

Выглядит странно: американская рэперша в трусах и с розой приехала на фэшн-показ

Рэп-исполнительница Coi Leray в странном аутфите посетила Неделю моды в Нью-Йорке.

Американскую рэпершу Coi Leray (настоящее имя Бриттани Коллинз) папарацци подловили, когда она приехала на фэшн-показ LaQuan Smith, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Знаменитость выбрала для себя откровенный "домашний" лук, в котором выглядела немного странно. На ней был бежевый топ-полоска на груди и бежевые трусы. К ним Coi Leray надела бежевые чулки-штанины с драпировкой.

Coi Leray / Getty Images

Сверху красотка надела белое пальто с жемчугом, которое больше было похоже на банный халат. Аутфит она дополнила бронзовыми босоножками на шпильке. В руке рэп-исполнительница держала красную розу.

В этом луке рэперша сверкнула татуировкой под грудью.

Бриттани сделала укладку с локонами и макияж с черными стрелками. На шее у нее было роскошное ожерелье.

А колумбийская исполнительница Karol G сходила на вечеринку в Лос-Анджелесе в "голом" платье, сверкая пышной грудью.

Karol G / Getty Images

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