Выглядит стройно: фото призерки Олимпийских игр Анастасии Рыбачок в купальниках

Мы полистали Instagram-страницу украинской каноистки Анастасии Рыбачок и собрали ее снимки с отдыха в купальниках.
Украинские гребщихи Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан стали серебряными призерками Олимпийских игр в Париже в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В финальном заезде девушки показали второй результат (1:54:30).
По этому случаю мы собрали фото Анастасии Рыбачок в купальнике.
На пляже спортсменка ралаксировала в черном купальнике с белой каймой.
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На озере Свитязь Анастасия красовалась в сексуальном красном бикини от бренда Victoria's Secret со стразами.
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Пляжный сезон в прошлом году Рыбачок открыла в сплошном купальнике с ярким флористическим принтом, вырезом на животе и пикантным декольте.
С отдыха на Волыни гребщиха показала снимок, на котором позировала в черном купальнике и белой кепке с золотым изображением трезубца.
Напомним, ранее Анастасия Рыбачок умилила подписчиков милым видео с ее маленьким сыном.
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