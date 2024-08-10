Выглядит стройно: фото призерки Олимпийских игр Анастасии Рыбачок в купальниках

Мы полистали Instagram-страницу украинской каноистки Анастасии Рыбачок и собрали ее снимки с отдыха в купальниках.

Украинские гребщихи Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан стали серебряными призерками Олимпийских игр в Париже в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В финальном заезде девушки показали второй результат (1:54:30).

По этому случаю мы собрали фото Анастасии Рыбачок в купальнике.

На пляже спортсменка ралаксировала в черном купальнике с белой каймой.

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На озере Свитязь Анастасия красовалась в сексуальном красном бикини от бренда Victoria's Secret со стразами.

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Пляжный сезон в прошлом году Рыбачок открыла в сплошном купальнике с ярким флористическим принтом, вырезом на животе и пикантным декольте.

С отдыха на Волыни гребщиха показала снимок, на котором позировала в черном купальнике и белой кепке с золотым изображением трезубца.

Напомним, ранее Анастасия Рыбачок умилила подписчиков милым видео с ее маленьким сыном.

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