Выглядит стройно и красиво: Тина Кароль кокетливо станцевала в поезде

Артистка во время поездки "Укрзалізницею" сняла видео, на котором игриво похвасталась идеальной фигурой.

На фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали интересное видео, которое артистка сняла в поезде.

На видео певица предстала в черном обтягивающем комбинезоне для йоги с пикантным декольте и вырезом на спине. Волосы она собрала в высокий пучок, сделала легкий макияж в нежных оттенках и украсила уши экстравагантными серьгами.

Тина кокетливо станцовала в купе, демонстрируя свою стройную и соблазнительную фигуру с разных ракурсов. Во время танца Кароль подпевала: "Яяяяя….Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту".

Напомним, ранее Тина Кароль сделала селфи в черном коротком платье на тонких бретельках, с соблазнительным декольте и накладными клапанами от парижского бренда Coperni.

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