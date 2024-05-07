Выглядит стройной и красивой: Кендалл Дженнер пришла на Met Gala в прозрачном наряде с глубоким декольте

Кендалл Дженнер продемонстрировала эффектный аутфит на благотворительном Балу Института костюма в Нью-Йорке.

Она появилась на Met Gala в винтажном прозрачном наряде с бисером на рукавах, который в 1999 году создал Александр Маккуин для Givenchy haute couture. Коллекция была представлена ​​на манекенах и никогда не демонстрировалась на подиуме. До сегодняшнего дня этот наряд хранился в архивах Givenchy, куда он и вернулся после этого мероприятия.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Платье, изготовленное из натурального черного тюля, покрыто более ста тысячами черных и латунных бусин и паеток, которые вышивали вручную в течение 500 часов.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Наряд имел глубокое декольте и оголенные части тела на животе и спине. А еще он прекрасно подчеркнул стройную фигуру Кендалл.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Дженнер сделала скромную прическу, макияж в нежных оттенках и завершила лук лаконичными серьгами с камнями.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

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