Выглядит стройной и сексуальной: 58-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в трех купальниках

Британская актриса любит рекламировать купальники от своего бренда.
Элизабет Херли продолжает сама рекламировать купальники собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.
В Instagram актриса продемонстрировала пляжные луки в трех сплошных купальниках: белом, черном и голубом. В них фигура Лиз выглядит стройной и соблазнительной.
Особенно сексуально выглядит декольте звезды.
Еще Херли в голубом купальнике похвасталась упругой пятой точкой.
Напомним, Элизабет Херли ранее похвасталась фигурой в бикини цвета индиго с серебряной вышивкой на лифе.
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