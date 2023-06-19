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Выглядит стройной и сексуальной: 58-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в трех купальниках

Выглядит стройной и сексуальной: 58-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в трех купальниках

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1406
Время на прочтение
1 мин
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Выглядит стройной и сексуальной: 58-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в трех купальниках

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Британская актриса любит рекламировать купальники от своего бренда.

Элизабет Херли продолжает сама рекламировать купальники собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

В Instagram актриса продемонстрировала пляжные луки в трех сплошных купальниках: белом, черном и голубом. В них фигура Лиз выглядит стройной и соблазнительной.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Особенно сексуально выглядит декольте звезды.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Еще Херли в голубом купальнике похвасталась упругой пятой точкой.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Напомним, Элизабет Херли ранее похвасталась фигурой в бикини цвета индиго с серебряной вышивкой на лифе.

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Дата публикации
Просмотры
1406
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