Выглядит великолепно: 55-летняя Наоми Кэмпбелл показала фото в купальнике с рюшами

Британская супермодель перед насыщенным новым рабочим сезоном набирается сил на жарком солнце в Испании.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл поделилась в Instagram новой фотографией с отдыха на острове Ибица.

На этот раз супермодель предстала в милом купальнике кремового оттенка с рюшами, в котором она продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги.

Наоми Кэмпбелл

Наоми распустила волосы, накрутила их в локоны и сделала маникюр с акцентным бирюзовым цветом, который намекал на цвет Средиземного моря. Она надела на лицо солнцезащитные очки в черепаховой оправе, украсила уши серьгами, шею - цепочкой с подвеской, руки - множеством браслетов, ноги - золотыми браслетами и релаксировала у бассейна, фотографируясь.

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала снимки в черном бикини.

