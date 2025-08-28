- Дата публикации
Выглядит великолепно: 55-летняя Наоми Кэмпбелл показала фото в купальнике с рюшами
Британская супермодель перед насыщенным новым рабочим сезоном набирается сил на жарком солнце в Испании.
Наоми Кэмпбелл поделилась в Instagram новой фотографией с отдыха на острове Ибица.
На этот раз супермодель предстала в милом купальнике кремового оттенка с рюшами, в котором она продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги.
Наоми распустила волосы, накрутила их в локоны и сделала маникюр с акцентным бирюзовым цветом, который намекал на цвет Средиземного моря. Она надела на лицо солнцезащитные очки в черепаховой оправе, украсила уши серьгами, шею - цепочкой с подвеской, руки - множеством браслетов, ноги - золотыми браслетами и релаксировала у бассейна, фотографируясь.
Напомним, Наоми Кэмпбелл показала снимки в черном бикини.