Выглядит великолепно: Керри Вашингтон мини-платьем с пайетками подчеркнула стройные ноги

46-летняя актриса и политическая активистка приехала в Венецию.

Керри Вашингтон стала гостем показа дизайнера Джорджо Армани One Night Only Venezia, который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля.

На ивенте актриса появилась в кокетливом образе. Она надела сине-черное мини-платье с пайетками и без бретелек. Длина мини идеально подчеркнула ее стройные ноги.

Кэрри Вашингтон / Фото: Getty Images

Наряд Керри скомбинировали с черными лакированными туфлями. Она распустила волосы, сделав ровный пробор, в макияже акцентировала внимание на глазах, уши украсила лаконичными серьгами, а пальцы – кольцами.

Напомним, показ также посетила Джессика Честейн, кторая надела черный топ и брюки со стразами. На плече звезда накинула черный жакет с изображением цветов со стразами и белым воротником.

Читайте также: