Выглядит великолепно: жена экс-"Холостяка-10" рассказала, что ей помогло похудеть после родов

Модель также рассекретила свой вес.
Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – профессиональная модель. В апреле прошлого года она впервые стала мамой.
После рождения ребенка модели было тяжело принимать свою фигуру.
"Но это и мотивировало заниматься спортом и правильно питаться", - призналась Даша фолловерам.
После родов девушка очень быстро вернулась в отличную форму. Она даже стала худее, чем была до беременности. Сейчас при росте 179 сантиметров она весит 50 килограммов.
В Instagram Хлистун ответила на вопрос подписчиков о том, как ей удалось похудеть?
Она спустя 2 месяца после родов начала заниматься спортом.
"Я ходила на занятие даже с Арианой в 7 утра три раза в неделю", - написала модель.
Похудению способствовали также питание и массажи.
Похудев, Даша сразу же вернулась в модельный бизнес. Она снимается в фэшн-фотосессиях и принимает участие в модных показах.
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