Выглядит великолепно: жена экс-"Холостяка-10" рассказала, что ей помогло похудеть после родов

Выглядит великолепно: жена экс-"Холостяка-10" рассказала, что ей помогло похудеть после родов

Модель также рассекретила свой вес.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – профессиональная модель. В апреле прошлого года она впервые стала мамой.

После рождения ребенка модели было тяжело принимать свою фигуру.

"Но это и мотивировало заниматься спортом и правильно питаться", - призналась Даша фолловерам.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

После родов девушка очень быстро вернулась в отличную форму. Она даже стала худее, чем была до беременности. Сейчас при росте 179 сантиметров она весит 50 килограммов.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

В Instagram Хлистун ответила на вопрос подписчиков о том, как ей удалось похудеть?

Она спустя 2 месяца после родов начала заниматься спортом.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

"Я ходила на занятие даже с Арианой в 7 утра три раза в неделю", - написала модель.

Похудению способствовали также питание и массажи.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Похудев, Даша сразу же вернулась в модельный бизнес. Она снимается в фэшн-фотосессиях и принимает участие в модных показах.

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