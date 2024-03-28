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Она восхитительна: 65-летняя Мишель Пфайффер сделала селфи без макияжа

Она восхитительна: 65-летняя Мишель Пфайффер сделала селфи без макияжа

Мишель Пфайффер / Фото: Associated Press

Звезда восхищает своим моложавым видом.

Обладательница премий "Золотой глобус" и BAFTA, а также номинантка на "Оскар" и "Эмми" – 65-летняя Мишель Пфайффер – показала селфи, которое сделала в автомобиле. На лице актрисы практически нет макияжа, и выглядит она просто восхитительно.

Мишель Пфайффер/instagram.com/michellepfeifferofficial / ©
Мишель Пфайффер/instagram.com/michellepfeifferofficial

"Чистые волосы. Новая блузка. Хорошее освещение. Собираюсь на ужин с одним из моих любимых людей. Чувствую себя хорошо", - написала актриса под снимком.

Мишель поддерживает свою физическую форму с помощью спорта и диеты. В ее рационе много фруктов и овощей, и она придерживается популярной среди селебрити палео-диеты. Также регулярно занимается спортом – його, пилатесом и бегом.

Напомним, ранее Мишель Пфайффер посетила гала-концерт в Лос-Анджелесе. На актрисе был женственный белоснежный костюм, состоящий из жакета на одной пуговице и широкий брюк. 

Мишель Пфайффер / © Getty Images
Мишель Пфайффер / Фото: Getty Images

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