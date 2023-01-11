Выглядит замечательно: беременная двойней 48-летняя Хилари Суонк вышла в свет

Во время позирования фотографам она мило и с любовью поддерживала руками свой круглый живот.

Звезда фильма "Малышка на миллион" 48-летняя актриса Хилари Суонк сейчас впервые беременна. Уже известно, что знаменитость и ее супруг Филипп Шнайдер ждут близнецов, которые должны появиться на свет в апреле этого года.

Интересно, что датой родов назначено 16 апреля, именно в этот день родился и отец актрисы Стивен Майкл Суонк, умерший в 2021 году.

Вчера звезда появилась на церемонии "Золотой глобус", которая прошла в Лос-Анджелесе. Для мероприятия знаменитость выбрала красивое и довольно лаконичное платье от бренда Prada изумрудного оттенка с глубоким V-образным декольте.

Хилари Суонк / Фото: Associated Press

Украшением наряда стали два черных банта на плечах, которые красиво длинными лентами превращались в шлейф. Дополнили образ вечерняя прическа, макияж и серьги с зелеными камнями.

Хилари Суонк / Фото: Associated Press

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