Выглядят эффектно: Хайди Клум и ее 19-летняя дочь Лени вместе снялись для глянца

Топ-модель с дочерью снова появились вместе в объективах фотографов.

Хайди Клум, которая недавно отметила свое 50-летие, и ее 19-летняя дочь Лени стали главными героинями свежего выпуска журнала SuperMagazine.

Хайди была запечатлена в нежном образе в наряде с перьями и высоких шелковых перчатках.

А Лени – в ярком наряде с перьями, расшитом пайетками, а также в жакете на голое тело.

На совместном фото мама с дочерью позируют в платьях и обуви на высоких каблуках.

Отметим, Хайди Клум и Лени не впервые снимаются вместе. Недавно они позировали для промокампании линейки нижнего белья от Intimissimi.

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