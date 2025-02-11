Выглядят как подруги: Джессика Альба с двумя дочерьми сходили на Супербоул-2025

Актриса побывала на самом ожидаемом спортивном событии в США.

9 февраля на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане состоялся Супербоул-2025 - решающий матч Национальной футбольной лиги, на который собрались все звезды. В перерыве матча выступил Кендрик Ламар, во время шоу которого станцевала Серена Уильямс.

43-летняя актриса Джессика Альба тоже не смогла пропустить такое важное спортивное мероприятие. На Супербоул она пришла в компании своих двух дочерей – 16-летней Онор Мари и 13-летней Хэйвен Гарнер, отцом которых является Кэш Уоррен – с ним она недавно рассталась после 16 лет брака.

Они позировала на трибунах стадиона. Девочке с мамой выглядят как подруги.

instagram.com/jessicaalba

Также Альба опубликовала несколько совместных селфи с дочерьми.

instagram.com/jessicaalba

instagram.com/jessicaalba

instagram.com/jessicaalba

Ранее, напомним, Джессика Альба блистала в Риме. Она посетила церемонию вручения премии Discobolo Award 2024, которая состоялась в отеле в Риме. На мероприятии она была удостоена одной из наград, поэтому образ выбрала запоминающийся и яркий.

Джессика Альба / Фото: Getty Images

На Джессике было длинное платье от Модного дома Valentino в стиле хиппи-шик. Оно выполнено в бежевом цвете, имело длинные прозрачные рукава и цветочную вышивку бисером, камнями и украшено стразами. Дополнял платье широкий пояс-бант из черного бархата.

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