Выглядят счастливо: топ-модель Миранда Керр с мужем-миллиардером появилась на церемонии
43-летняя австралийская модель, бывшая "ангел" Victoria's Secret и бизнесвумен вместе с возлюбленным побывала на светском мероприятии.
Миранда Керр посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize 2026, которая состоялась в Санта-Монике. На ивент она пришла в сопровождении своего мужа — 35-летнего бизнесмена и миллиардера Эвана Шпигеля. Пара позировала перед фотографами в обнимку. Они улыбались и выглядели счастливыми.
Миранда выбрала для своего появления кутюрное синее платье Nicole + Felicia длины миди без бретелек и с хвостом-шлейфом. Аутфит она дополнила сатиновыми темно-синими туфлями на шпильках.
Модель уложила волосы в локоны, сделала нежный макияж, уши украсила серьгами с сапфирами и бриллиантами, а на руке красовалось бриллиантовое кольцо.
