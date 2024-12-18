Выглядят счастливыми: Линдсей Лохан сходила на свидание с мужем

Актриса редко показывает фото со своим супругом.
38-летняя американская актриса Линдсей Лохан в 2022 году вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса, с которым познакомилась в 2019 году в Дубае, где она проживает с 2014-го. В июле 2023-го у них родился сын Луай. Пара ведет достаточно закрытую жизнь, они редко вместе выходят в свет. Однако звезда решила порадовать поклонников и показать в своем Instagram совместные селфи с мужем.
Судя по подписи к фото, они отправились на свидание. Супруги выглядят счастливыми.
Линдсей часто рассказывает в интервью, что Бадер всегда поддерживает ее во всех начинаниях и она счастлива в браке.
Ранее, напомним, Линдсей Лохан вышла в свет с мужем. Они пришли на презентацию фильма "Наш маленький секрет", которая состоялась в Парижском театре в Нью-Йорке. На публике актриса появилась в длинном черном платье от бренда Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2025.
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