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Выглядят соблазнительно: британская телезвезда в черном бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1084
Время на прочтение
1 мин
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Выглядят соблазнительно: британская телезвезда в черном бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри любит фотографироваться в купальниках.

Хлоя Ферри, британская телезвезда, решила порадовать фолловеров в Instagram пикантными фотографиями с отдыха.

На снимках красавица предстала в черном бикини, лиф которого отлично подчеркнул ее пышное декольте.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри также не упустила возможности похвастаться своими сексуальными упругими ягодицами и цветочной татуировкой.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой лук Хлоя дополнила прической с локонами, серьгами-кольцами и крупными очками.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри в черной ночной рубашке с кружевом показала откровенное декольте.

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Дата публикации
Просмотры
1084
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