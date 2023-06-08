Выглядят соблазнительно: британская телезвезда в черном бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Ферри, британская телезвезда, решила порадовать фолловеров в Instagram пикантными фотографиями с отдыха.

На снимках красавица предстала в черном бикини, лиф которого отлично подчеркнул ее пышное декольте.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри также не упустила возможности похвастаться своими сексуальными упругими ягодицами и цветочной татуировкой.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой лук Хлоя дополнила прической с локонами, серьгами-кольцами и крупными очками.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри в черной ночной рубашке с кружевом показала откровенное декольте.

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