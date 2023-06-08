Выглядят соблазнительно: британская телезвезда в черном бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Ферри любит фотографироваться в купальниках.
Хлоя Ферри, британская телезвезда, решила порадовать фолловеров в Instagram пикантными фотографиями с отдыха.
На снимках красавица предстала в черном бикини, лиф которого отлично подчеркнул ее пышное декольте.
Ферри также не упустила возможности похвастаться своими сексуальными упругими ягодицами и цветочной татуировкой.
Свой лук Хлоя дополнила прической с локонами, серьгами-кольцами и крупными очками.
Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри в черной ночной рубашке с кружевом показала откровенное декольте.
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