Выглядят стильно: Крис Дженнер показала, как можно носить брюки-карго
Бизнесвумен продемонстрировала, как можно стилизовать брюки-карго.
В объективы папарацци в Беверли-Хиллз попала Крис Дженнер. Звезда реалити появилась в стильном луке.
На ней был строгий серый двубортный жакет, черный свитер с высокой горловиной и трендовые серые клетчатые брюки-карго свободного кроя с карманами и поясками.
Наряд Крис дополнила черными остроносыми туфлями и любимой бордовой сумкой Hermès Birkin.
Дженнер надела на лицо черные солнцезащитные очки, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а губы накрасила нежно-розовой помадой.
Напомним, Крис Дженнер во время шопинга в Лондоне продемонстрировала идеальный осенний аутфит.