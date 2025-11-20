Выглядят стильно: Крис Дженнер показала, как можно носить брюки-карго

Крис Дженнер / © Getty Images

В объективы папарацци в Беверли-Хиллз попала Крис Дженнер. Звезда реалити появилась в стильном луке.

На ней был строгий серый двубортный жакет, черный свитер с высокой горловиной и трендовые серые клетчатые брюки-карго свободного кроя с карманами и поясками.

Крис Дженнер / © Getty Images

Наряд Крис дополнила черными остроносыми туфлями и любимой бордовой сумкой Hermès Birkin.

Дженнер надела на лицо черные солнцезащитные очки, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а губы накрасила нежно-розовой помадой.

Напомним, Крис Дженнер во время шопинга в Лондоне продемонстрировала идеальный осенний аутфит.