Шоу-бизнес
183
1 мин

Выглядят стильно: Крис Дженнер показала, как можно носить брюки-карго

Бизнесвумен продемонстрировала, как можно стилизовать брюки-карго.

Алина Онопа
Крис Дженнер

Крис Дженнер / © Getty Images

В объективы папарацци в Беверли-Хиллз попала Крис Дженнер. Звезда реалити появилась в стильном луке.

На ней был строгий серый двубортный жакет, черный свитер с высокой горловиной и трендовые серые клетчатые брюки-карго свободного кроя с карманами и поясками.

Крис Дженнер / © Getty Images

Крис Дженнер / © Getty Images

Наряд Крис дополнила черными остроносыми туфлями и любимой бордовой сумкой Hermès Birkin.

Дженнер надела на лицо черные солнцезащитные очки, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а губы накрасила нежно-розовой помадой.

Напомним, Крис Дженнер во время шопинга в Лондоне продемонстрировала идеальный осенний аутфит.

183
