Выгуляла "леопарда": эффектная Хилари Дафф сходила на утреннее шоу

Последние время - по причинам, с модой никак не связанным - мы с особым вниманием относимся ко всем эпизодам появления звезд в одежде с леопардовым принтом.

Сегодня, 23 января, актриса Хилари Дафф приехала на шоу "Доброе утро, Америка".

Известная модница и звезда романтических комедий, а также мать троих детей, Хилари и в этот раз продемонстрировала великолепное чувство стиля.

Выглядела Дафф просто потрясающе. Для появления на шоу она выбрала одно из самых ярких и эффектных сочетаний - красное и леопардовый принт. Хилари надела красную блузу с золотыми пуговицами и красную юбку в пол с прорезями. Сверху она набросила длинное меховое пальто с леопардовым принтом и дополнила наряд алой сумкой из макраме и открытыми босоножками.

Хилари Дафф / Фото: Getty Images

Стоит признать, что леопардовый принт, который носят все - от королев до супермоделей, - идет далеко не каждой и, чтобы удачно сочетать его с остальными деталями гардероба, нужно обладать хорошим чувством стиля. И Хилари Дафф "экзамен по леопарду" сдала на отлично.

Хилари Дафф / Фото: Getty Images

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