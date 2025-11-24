Выгуляла винтажный жакет и любимые джинсы: Марго Робби пришла поддержать коллег на мероприятии

Марго Робби и Гильермо дель Торо / © Getty Images

В последние месяцы Марго Робби редко появлялась на публике, но все же решила посетить мероприятие в Лос-Анджелесе посвященное новому фильму Netflix «Франкенштейн». Она пришла поддержать своего коллегу Джейкоба Элорди, который сыграл во «Франкенштейне» главную роль, а также режиссера Гильермо дель Торо.

Марго Робби, Джейкоб Элорди, Гильермо дель Торо, Миа Гот и Оскар Айзек / © Getty Images

Марго надела в тот день широкие джинсы, туфли от Ferragamo, а также винтажный жакет от John Galliano из коллекции 2005, который не только был с золотистой вышивкой, но и с меховой отделкой.

Марго Робби и Гильермо дель Торо / © Getty Images

Напомним, что с Элорди Марго Робби снялась в новой экранизации фильма «Грозовой перевал». Актеры сыграли главные роли — Кэтрин Эрншо и Хитклиффа. Продюсированием картины занимается компания Марго LuckyChap Entertainment.

