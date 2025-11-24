ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

Выгуляла винтажный жакет и любимые джинсы: Марго Робби пришла поддержать коллег на мероприятии

Актриса выбрала джинсы кроя, который визаульно удлинял ее ноги.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Марго Робби и Гильермо дель Торо

Марго Робби и Гильермо дель Торо / © Getty Images

В последние месяцы Марго Робби редко появлялась на публике, но все же решила посетить мероприятие в Лос-Анджелесе посвященное новому фильму Netflix «Франкенштейн». Она пришла поддержать своего коллегу Джейкоба Элорди, который сыграл во «Франкенштейне» главную роль, а также режиссера Гильермо дель Торо.

Марго Робби, Джейкоб Элорди, Гильермо дель Торо, Миа Гот и Оскар Айзек / © Getty Images

Марго Робби, Джейкоб Элорди, Гильермо дель Торо, Миа Гот и Оскар Айзек / © Getty Images

Марго надела в тот день широкие джинсы, туфли от Ferragamo, а также винтажный жакет от John Galliano из коллекции 2005, который не только был с золотистой вышивкой, но и с меховой отделкой.

Марго Робби и Гильермо дель Торо / © Getty Images

Марго Робби и Гильермо дель Торо / © Getty Images

Напомним, что с Элорди Марго Робби снялась в новой экранизации фильма «Грозовой перевал». Актеры сыграли главные роли — Кэтрин Эрншо и Хитклиффа. Продюсированием картины занимается компания Марго LuckyChap Entertainment.

Марго Робби в вечерних платьях (23 фото)

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Робби / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie