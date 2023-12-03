"Выходи за меня": Макс Барских на концерте сделал предложение Наде Дорофеевой

Надя Дорофеева на масштабном шоу Макса Барского исполнила с ним их дуэтную песню.
На днях во Дворце спорта прошел большой концерт Макса Барских с новой программой "Зорепад". Послушать любимого артиста собралось более десяти тысяч поклонников.
Приятным сюрпризом для собравшихся стало появление на сцене Нади Дорофеевой. Ее встретили радостными возгласами и бурными аплодисментами.
Артисты исполнили свою дуэтную песню "Ритми". Надя и Макс не только круто спели, но и свели с ума присутствующих своими соблазнительными танцами.
После выступления Дорофеева, пользуясь случаем, анонсировала свой сольный концерт 9 декабря, на котором она и Барских исполнят их трек.
Макс поблагодарил Надю за совместное выступление и сказал, что она его самая любимая артистка из украинского шоу-бизнеса, и в шутку добавил: "Выходи за меня!"
"Ты что?", – воскликнула Дорофеева, сказав, что в зале есть ее муж – Миша Кацурин.
На это Барских добавил: "Миша, я тебя тоже люблю!" Это очень повеселило всех собравшихся.
Читайте также: