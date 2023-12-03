"Выходи за меня": Макс Барских на концерте сделал предложение Наде Дорофеевой

Надя Дорофеева на масштабном шоу Макса Барского исполнила с ним их дуэтную песню.

На днях во Дворце спорта прошел большой концерт Макса Барских с новой программой "Зорепад". Послушать любимого артиста собралось более десяти тысяч поклонников.

Приятным сюрпризом для собравшихся стало появление на сцене Нади Дорофеевой. Ее встретили радостными возгласами и бурными аплодисментами.

Надя Дорофеева и Макс Барских/Прессслужба

Артисты исполнили свою дуэтную песню "Ритми". Надя и Макс не только круто спели, но и свели с ума присутствующих своими соблазнительными танцами.

Надя Дорофеева и Макс Барских/Прессслужба

После выступления Дорофеева, пользуясь случаем, анонсировала свой сольный концерт 9 декабря, на котором она и Барских исполнят их трек.

Макс поблагодарил Надю за совместное выступление и сказал, что она его самая любимая артистка из украинского шоу-бизнеса, и в шутку добавил: "Выходи за меня!"

Надя Дорофеева и Макс Барских/Прессслужба

"Ты что?", – воскликнула Дорофеева, сказав, что в зале есть ее муж – Миша Кацурин.

На это Барских добавил: "Миша, я тебя тоже люблю!" Это очень повеселило всех собравшихся.

Надя Дорофеева и Макс Барских/Прессслужба

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