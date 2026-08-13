Выходит замуж: Алессандра Амбросио похвасталась кольцом с крупным камнем

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

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45-летняя бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио выходит замуж за своего бойфренда — австралийского дизайнера мужских украшений и аксессуаров Бака Палмера. Он сделал ей предложение на пляже.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Как оказалось, помолвка прошла еще четыре месяца назад, однако пара решила некоторое время держать ее в тайне.

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В своем Instagram Алессандра похвасталась кольцом с крупным прозрачным камнем прямоугольной формы, которое преподнес ей возлюбленный.

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Учитывая, что Бак — дизайнер украшений, скорее всего, кольцо тоже его дизайна.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Отметим, Амбросио и Палмер состоят в отношениях уже несколько лет. Они часто путешествуют вместе и регулярно делятся совместными фотографиями в социальных сетях. Известно, что дизайнер также прекрасно ладит с детьми модели от предыдущих отношений, а саму пару нередко можно увидеть на семейных прогулках, ужинах и отдыхе в разных уголках мира.

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио сверкнула ягодицами у водопада.

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