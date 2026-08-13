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- Шоу-бизнес
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Выходит замуж: Алессандра Амбросио похвасталась кольцом с крупным камнем
Модель показала, какое кольцо преподнес ей возлюбленный во время помолвки.
45-летняя бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио выходит замуж за своего бойфренда — австралийского дизайнера мужских украшений и аксессуаров Бака Палмера. Он сделал ей предложение на пляже.
Как оказалось, помолвка прошла еще четыре месяца назад, однако пара решила некоторое время держать ее в тайне.
В своем Instagram Алессандра похвасталась кольцом с крупным прозрачным камнем прямоугольной формы, которое преподнес ей возлюбленный.
Учитывая, что Бак — дизайнер украшений, скорее всего, кольцо тоже его дизайна.
Отметим, Амбросио и Палмер состоят в отношениях уже несколько лет. Они часто путешествуют вместе и регулярно делятся совместными фотографиями в социальных сетях. Известно, что дизайнер также прекрасно ладит с детьми модели от предыдущих отношений, а саму пару нередко можно увидеть на семейных прогулках, ужинах и отдыхе в разных уголках мира.
Ранее, напомним, Алессандра Амбросио сверкнула ягодицами у водопада.