Выкидыш - не приговор: Бритни Спирс сосредоточена над новым вызовом

Бритни Спирс полна решимости воплотить свою мечту в реальность и родить третьего ребенка. Несмотря на то, что недавно певица пережила выкидыш, она готовится к новой беременности и хочет родить от своего будущего мужа Сэма Асгари.

В начале мая Бритни рассказал подписчикам, что они с Сэмом потеряли ребенка. "С глубочайшей грустью мы должны объявить, что потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности", - написала тогда в Instagram Спирс.

Близкие поп-звезды говорят, что Спирс не оставляет эту идею. В беседе с журналом Closer Magazine источник, близкий к певице, сообщил, что убитая горем Бритни нашла утешение в надежде родить еще одного ребенка.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: Associated Press

"Она сосредоточена на подготовке своего тела к повторной беременности и надеется, что это не займет много времени. Она молится о том, чтобы худшее осталось позади, и чтобы после всего, через что она прошла, они жили долго и счастливо, и она снова стала мамой в следующем году", - пишет Mirror.

Напомним, у Бритни есть двое детей: 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс от ее предыдущего брака с танцором Кевином Федерлайном. Мальчики живут с отцом.

Бритни Спирс с сыновьями / Фото: Getty Images

Читайте также: