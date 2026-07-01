Выпускница Кембриджа и психолог: стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2026"

Анна Никонова

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Победительницей национального конкурса «Мисс Вселенная Украина-2026» стала 22-летняя Анна Никонова из Киева. Она будет представлять нашу страну на международном конкурсе Miss Universe 2026, который состоится в ноябре в Пуэрто-Рико.

Анна Никонова

Жюри единогласно выбрало победительницу после финального этапа национального отбора, который в этом году прошел в формате реалити-шоу. Участницы демонстрировали не только дефиле и навыки самопрезентации, но и уровень владения английским языком, а также представили эскизы национального костюма Украины.

Анна Никонова — психолог в сфере образования по специальности. Она окончила магистратуру Кембриджского университета, где исследовала, как современные методы обучения и критическая педагогика влияют на формирование мировоззрения детей. Сейчас девушка работает координатором международных партнерств в образовательном холдинге А+ и планирует внедрять в украинское образование лучшие мировые практики.

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Анна Никонова

Анна уделяет особое внимание созданию психологически безопасной образовательной среды. Она убеждена, что современная школа должна не только давать знания, но и помогать детям сохранять эмоциональную устойчивость, особенно в условиях войны.

Анна Никонова

«Конкурс „Мисс Вселенная“ для меня — не просто сцена. Это право высказаться, и я хорошо знаю, о чем скажу. О стране, где дети, несмотря ни на что, садятся за уроки даже в самые тревожные дни. Я хочу, чтобы мир увидел Украину через призму ее силы — умной, образованной, современной и несокрушимой», — поделилась Анна Никонова.

Президент конкурса «Мисс Вселенная Украина» Анна Филимонова отметила, что современный конкурс давно вышел за рамки традиционного соревнования красоты и стал важной платформой культурной дипломатии.

«Анна — именно такой голос: умный, глубокий, настоящий. Наша команда сделает все, чтобы достойно подготовить ее к международному конкурсу», — сказала она.

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Анна родилась в Киеве в многодетной семье, у нее есть сестра-близнец и восемь братьев и сестер. С детства занималась вокалом, участвовала во всеукраинских и международных конкурсах, увлекалась художественной гимнастикой, а также работала моделью.

В состав жюри национального отбора вошли хореограф Евгений Кот, прима-балерина Екатерина Кухар, олимпийский чемпион Жан Беленюк, телеведущая Дарья Трегубова, режиссер Ирина Дюденко, основательница бренда Mesonia София Дуйко, а также обладательницы титула «Мисс Вселенная Украина» Виктория Апанасенко и София Ткачук.

Финал международного конкурса «Мисс Вселенная-2026» состоится в ноябре в Пуэрто-Рико, где Анна Никонова будет представлять Украину.

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