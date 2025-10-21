ТСН в социальных сетях

Вырастил лук и горох: Дэвид Бекхэм повеселил фанатов новым видео со своего огорода

Экс-футболист похвастался урожаем со своего участка.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсколдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети.

В своем Instagram Дэвид поделился видео, которое сняла его жена Виктория, судя по всему, летом. Спортсмен в футболке и шортах, а также босиком лазит между грядок, хвастается урожаем лука, ест поспевший молодой горох и шутит над женой.

«Очень рад нашему урожаю в этом году…Тыквы следующие?» — подписал видео Бекхэм.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид не только выращивает овощи и фрукты, но и готовит из них ужины для всей семьи, а также консервирует их. Например, из слив он сварил джем по своему фирменному рецепту.

