Вырезы на животе и голые плечи: какой наряд Ким Кардашьян носила в Ватикане

Вырезы на животе и голые плечи: какой наряд Ким Кардашьян носила в Ватикане

Ким выбрала для прогулки не самый удачный наряд.

40-летняя суперзвезда Ким Кардашьян отправилась на каникулы в Италию и решила провести время в Риме, а также посетить Ватикан. Для экскурсии в Ватикан знаменитость выбрала светлый наряд, который многие ее поклонники раскритиковали за излишнюю откровенность.

Дело в том, что Ким надела белое макси-платье от бренда Barragan. Наряд был кружевным и с бежевой подкладкой, из-за чего создавалась иллюзия прозрачности, также на животе и спине у платья были эффектные вырезы, а плечи наряда она спустила.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Дополнили этот наряд босоножки и солнцезащитные очки в светлой оправе от Balenciaga.

Из-за критики публики Ким опубликовала пост, в котором объяснила, что во время посещения базилики Святого Петра и Сикстинской капеллы она прикрылась и опубликовала фото с черным кожаным плащом.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

"У нас были самые невероятные впечатления от поездки по Ватикану. Было потрясающе иметь возможность лично увидеть все культовые произведения искусства, архитектуры и древнеримские скульптуры, особенно работы Микеланджело. У нас даже была возможность просмотреть их личный архив халатов, которые носили все папы в истории, начиная с 1500-х годов. Спасибо @ocspecial за организацию визита. (Не волнуйтесь, я придерживалась дресс-кода и полностью прикрывалась, находясь в базилике Святого Петра и Сикстинской капелле)", - написала Кардашьян.

Компанию во время прогулки Ким составила супермодель Кейт Мосс и ее 18-летняя дочь Лила, которые тоже сейчас отдыхают в Италии.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян в купальниках (20 фото)

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