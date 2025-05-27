Вырезы, пайетки и шлейфы: рассматриваем роскошные образы Дженнифер Лопес на AMA

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес стала ведущей церемонии American Music Awards, на которой продемонстрировала множество роскошных нарядов от известных брендов.

Предлагаем рассмотреть ее платья с кристаллами, вырезами и пайетками.

Платье от Miss Sohee

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Это был наряд из коллекции весна-лето 2025. Платье выполнено из светлой ткани, расшитой в красивые узоры бисером и пайетками. Также платье украшали декольте, халтер и высокий разрез на юбке. Дополнила Дженнифер образ бирюзовой накидкой, которая вызывала вау-эффект из-за гламурной вышивки бисером на подоле в виде больших цветов.

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Лопес дополнила этот лук прической с прямыми волосами и лаконичной обувью, которая не отвлекала внимание от наряда.

Платье от Bronx and Banco

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Этот гламурный наряд был из коллекции осень-зима 2023. Платье роскошно смотрелось на фигуре Дженнифер и демонстрировало ее пресс. Что касается декора, то наряд украшала бахрома со стразов на юбке и огромные кристаллы на топе. Лук звезды дополнили гламурные серьги с камнями, яркий макияж и прическа-хвост.

Платье от David Koma

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Это платье яркого кобальтового цвета было из коллекции осень-зима 2025. Пусть этот наряд и был лаконичного фасона, но при этом он выглядел очень гламурно из-за того, что полностью расшит пайетками. У платья не было бретелек, но в зоне бедер у него был обьем, которые делала визуально талию более тонкой.

Образ Лопес дополнила прической в стиле Y2K, чокером с камнями и обувью на платформе.

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Платье от Defaience

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Этот коричневый наряд со шлейфом и вырезами выглядел роскошно и очень эффектно. Его также украшали большие кольца на животе и груди, а также цепочки. Образ Лопес дополнила золотыми украшениями и босоножками на платформе Dolce & Gabbana.

Золотое платье

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Этот наряд был декорирован золотыми пайетками, которые напоминали чешую. У платья были эффектные разрезы на юбке, которые подчеркивали ноги и демонстрировали золотые босоножки на каблуках от Dolce & Gabbana. Этот лук Джей Ло также дополнила длинными серьгами и золотыми украшениями.

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