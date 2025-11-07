Выросла и похорошела: юная звезда сериала "Очень странные дела" надела бюстье с юбкой на премьеру

Сэди Синк / © Associated Press

23-летняя Сэди Синк присоединилась к Милли Бобби Браун на красной дорожке в день премьеры пятого сезона «Очень странных дел» в Лос-Анджелесе — вечера, ознаменовавшего завершение культового сериала Netflix. Но пока фанаты сериала ожидают увидеть на экране много мистики и экшена, Сэди продемонстрировала на красной дорожке юношескую романтику. Девушка появилась перед фотографами в нежном комплекте от Prada белого цвета.

Сэди Синк / © Associated Press

Ее наряд включал топ-бюстье на тонких бретельках и длинную прямую юбку. Оба изделию были украшены серебристыми кристалами, которые придавали образу гламура и нежности. Сзади на юбке Сэди был высокий разрез, который демонстрировал туфли девушки на высоких каблуках.

Сэди Синк / © Associated Press

Также в свет в тот вечер вышла дочь Умы Турман — 27-летняя актриса Майя Хоук. В этом шоу девушка тоже является исполнительницей одной из ключевых ролей.

