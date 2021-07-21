Вырвалась на отдых: многодетная мама Бар Рафаэли устроила перед камерой дефиле в купальниках

36-летняя израильская модель наслаждается отдыхом.

Летом Бар Рафаэли больше всего времени проводит на пляже или возле бассейна, где любит понежиться на солнце, и не забывает сделать несколько снимков, позируя в купальниках.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

В этот раз Рафаэли опубликовала сразу несколько разных кадров. На одном из них модель запечатлена в синем бикини, который идеально сидит на фигуре матери трех детей. Селфи в зеркале Бар сделала в ванной комнате.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

Также она примерила морковный купальник, поверх которого надела длинную белую рубашку. Этот лук модель дополнила серьгами-кольцами и несколькими подвесками на шее.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

А еще показала, как в бикини бледно-зеленого цвета прыгала на кровати. Никаких подписей, ни где она находится, ни с кем отдыхает, Рафаэли под фотографиями оставлять не стала.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

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Бар Рафаэли в купальниках (31 фото)

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