Вырвалась на отдых: многодетная мама Бар Рафаэли устроила перед камерой дефиле в купальниках

36-летняя израильская модель наслаждается отдыхом.
Летом Бар Рафаэли больше всего времени проводит на пляже или возле бассейна, где любит понежиться на солнце, и не забывает сделать несколько снимков, позируя в купальниках.
В этот раз Рафаэли опубликовала сразу несколько разных кадров. На одном из них модель запечатлена в синем бикини, который идеально сидит на фигуре матери трех детей. Селфи в зеркале Бар сделала в ванной комнате.
Также она примерила морковный купальник, поверх которого надела длинную белую рубашку. Этот лук модель дополнила серьгами-кольцами и несколькими подвесками на шее.
А еще показала, как в бикини бледно-зеленого цвета прыгала на кровати. Никаких подписей, ни где она находится, ни с кем отдыхает, Рафаэли под фотографиями оставлять не стала.
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