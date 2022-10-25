Вышел дублированный трейлер супергеройского фильма от Marvel, в котором сыграли Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер

В Сети появился дублированный трейлер супергеройского экшена от Marvel Studios "Человек-муравей и Оса: Квантомания". В фильме сыграли Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Пол Радд, Эванджелин Лилли и другие. Режиссером картины выступил Пэйтон Рид.

Фильм официально начинает пятую фазу кинематографической вселенной Marvel. Партнеры-супергерои Скотт Лэнг (Пол Радд) и Гоуп Ван Дайн (Эванджелин Лилли) возвращаются на экраны, чтобы продолжить свои приключения как Человек-муравей и Оса.

Вместе с родителями Гоуп, Генком Пимом (Майкл Дуглас) и Джанет Ван Дайн (Мишель Пфайффер), они исследуют Квантовое измерение и знакомятся с новыми удивительными созданиями. Это происшествие позволяет героям выйти за пределы возможного.

Лента выйдет в украинский прокат 16 февраля 2023 года.

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